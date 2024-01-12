Waspada! Jaktim dan Jaksel Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai kilat atau petir di wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat (12/1/2024).

“Hujan disertai petir atau kilat di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan,” ungkap BMKG dari laman resminya.

BMKG mengatakan seluruh wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara juga Kepulauan Seribu akan cerah berawan hingga berawan pada pagi hari.

Sementara itu, pada siang Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan akan hujan ringan. Kemudian di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan hujan sedang. Sementara Kepulauan Seribu hanya berawan.

Pada malam hari, BMKG memprakirakan seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan hujan ringan. Dan berawan pada malam menuju dini hari di seluruh wilayah.

BMKG pun mencatat rata-rata suhu udara di Jakarta saat ini 24-30 derajat celsius. Kemudian, kelembaban udara sebesar 75-95%.

(Angkasa Yudhistira)