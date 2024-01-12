Satu Remaja Jadi Korban Luka Bacok saat Tawuran di Depok, Begini Kronologisnya

DEPOK - Tawuran remaja tanggung pecah di Jalan Merapi, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu (10/1) dini hari.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono menjelaskan bahwa korban AM (16) seorang pelajar hendak menonton tawuran. Namun, nahas korban diserang oleh orang yang tidak dikenal (OTK) hingga mengalami luka bacok di kepala dan bagian tubuh lainnya.

"Korban pada saat kejadian hendak menonton tawuran di Jalan Merapi tiba-tiba di serang oleh orang yang tidak di kenal. Kemudian korban berusaha berlari, namun masih tetap di kejar dan pelaku melakukan pembacokan dan mengenai kepala dan pantat kemudian korban meminta tolong kepada saksi selanjutnya menolong korban untuk di bawa ke RS Citra Arafiq," kata Margiyono saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

Margiyono membenarkan peristiwa tersebut terdapat satu korban berinisial AM (16) seorang pelajar mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang.

"Betul (ada tawuran remaja dini hari kemarin)," ujarnya.