Partai Perindo Gelar Sembako Murah di Koja, Dihadiri Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo

Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoe berfoto dengan warga di sela gelar sembako murah di Koja, Jakarta Utara (Foto: MPI/Denandaya)

JAKARTA - Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu kembali melakukan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Asmad Ali, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024). Acara tersebut mendapat antusias warga

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, hadir langsung dalam acara itu, Hary Tanoesoedibjo ditemani Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya terlihat nampak serasi mengenakan pakaian berwarna putih berlogo Partai Perindo.

Warga nampak saling berebut untuk bersalaman dengan Hary dan Liliana sejak keduanya turun dari kendaraan yang ditumpangi. Selain itu, kedatangannya juga disambut oleh lantunan musik qasidah rebana oleh ibu-ibu setempat.

Selanjutnya, Hary dan Liliana berjalan menuju panggung acara yang telah menyediakan fasilitas kesehatan gratis untuk warga. Disana keseruan kembali terjadi, warga secara bersamaan kompak menyampaikan lagu mars Partai Perindo.