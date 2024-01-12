Tak Kuat Menanggung Beban Hidup, Pria di Kemayoran Nekat Gantung Diri

JAKARTA - Seorang pria berinisial RP (28) ditemukan tewas gantung diri di sebuah ruko Jalan Harapan Mulya III, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024) malam

Jenazah RP ditemukan oleh kerabatnya Chaidir, yang mana mendapatkan telepon dari keluarga korban untuk melihat kondisi RP, karena bergelagat aneh ketika menelpon keluarganya di kampung.

“Awalnya kami dapat telepon kurang lebih jam 19.45 WIB. Dibilang ada penemuan mayat,” kata Kasie Humas Polsek Kemayoran, Bripka Bripka Ricky Sihite saat dihubungi, Jumat (12/1/2024).

“Menurut keterangan saksi (Chaidir) korban minta maaf ke keluarganya di kampung. Makanya keluarga korban meminta kepada saksi untuk mengecek,” ujar Ricky.

Saat Chaidir tiba ke ruko konter pulsa tempat RP bekerja, keadaannya sudah tutup dan gelap. Chaidir juga sempat kesulitan menemukan RP.

“Akhirnya dia ke kamar mandi, di situlah korban sudah dalam keadaan tergelantung,” ucap Ricky.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kemayoran, AKP Fauzan mengatakan, hasil pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi RP sudah merencanakan bunuh dirinya itu. Dia, menuliskan catatan yang berisi bahwa hidupnya sudah sangat berat, dan tidak ada lagi tempat untuk mengadu.