Pertahankan Tas Dijambret Bandit, Emak-Emak di Bogor Terjatuh dari Motor

BOGOR - Pelaku jambret di Jalan Golf, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor diamankan warga. Saat ini, pelaku sudah dibawa ke Polsek Cibinong untuk diperiksa lebih lanjut.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong, AKP Yunli Pangestu mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Berawal ketika, korban yakni anak dan ibunya mengambil uang dari bank sebesar Rp 100 juta.

"Korban pergi ke bank lainnya yang berada di Pasar Cibinong untuk setor tunai Rp 50 juta dan sisanya Rp 50 juta korban masukkan ke dalam tas," kata Yunli dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Tanpa sadar, korban dari bank diikuti oleh dua pelaku menggunakan motor. Setibanya di Jalan Golf, motor korban dipepet kedua pelaku berusaha mengambil tas berisi uang yang dipegang oleh sang ibu.