Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pertahankan Tas Dijambret Bandit, Emak-Emak di Bogor Terjatuh dari Motor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:01 WIB
Pertahankan Tas Dijambret Bandit, Emak-Emak di Bogor Terjatuh dari Motor
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Pelaku jambret di Jalan Golf, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor diamankan warga. Saat ini, pelaku sudah dibawa ke Polsek Cibinong untuk diperiksa lebih lanjut.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong, AKP Yunli Pangestu mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Berawal ketika, korban yakni anak dan ibunya mengambil uang dari bank sebesar Rp 100 juta.

"Korban pergi ke bank lainnya yang berada di Pasar Cibinong untuk setor tunai Rp 50 juta dan sisanya Rp 50 juta korban masukkan ke dalam tas," kata Yunli dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Tanpa sadar, korban dari bank diikuti oleh dua pelaku menggunakan motor. Setibanya di Jalan Golf, motor korban dipepet kedua pelaku berusaha mengambil tas berisi uang yang dipegang oleh sang ibu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149838//balai_kota_jakarta-PYFv_large.jpg
Pemprov DKI Tambah Titik CCTV di Sekitar Balai Kota Buntut Aksi Penjambretan Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149807//bandit_spesialis_jambret_di_angkota_ditangkap-JT2V_large.jpg
Bandit Spesialis Jambret Angkot di Sawah Besar Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/626/3149596//scope_jambret-F1Ws_large.jpg
Wartawati Dijambret di Depan Balai Kota Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/626/3148618//scope_penadah-843k_large.jpg
Penadah Barang Curian Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147755//jambret-Wsw0_large.jpg
Apes, Jambret Dihajar Massa hingga Tewas di Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/625/3141376//jambret-5407_large.jpg
Bocah Dijambret saat Live TikTok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement