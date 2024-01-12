Didoakan Menang Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Diminta Jaga Perdamaian Umat di Indonesia

BOGOR - Doa untuk Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD terus mengalir dari kalangan santri agar dapat memenangkan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Kegiatan doa bersama kali ini dilakukan oleh para sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) dan ratusan santri beserta pengurus Pondok Pesantren Nurul Iman di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Kali ini, kami melaksanakan doa bersama serta gotong royong untuk pembangunan Pesantren Nurul Iman Kecamatan Rumpin di Kabupaten Bogor,” kata Koordinator Wilayah SDG Jawa Barat, Achmad Hakiki, Jumat (12/1/2024).

Kegiatan berlangsung khidmat saat para santri melakukan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, Kiai Abdul Qodir.

Mereka mengakui Ganjar-Mahfud adalah Capres-Cawapres yang peduli terhadap para santri dengan memberikan bantuan untuk renovasi pondok pesantren tempat mereka belajar saat ini, melalui sukarelawan SDG.

“Jadi, pertama, kegiatan ini kami dilatarbelakangi untuk doa bersama karena sebentar lagi, dalam hitungan 30 harian itu Pemilihan Umum akan dilaksanakan. Sehingga, doa bersama juga harus terus dilakukan untuk Ganjar-Mahfud,” ujar Hakiki.

Menurutnya, antusiasme para santri dalam mendoakan Ganjar-Mahfud menunjukkan dukungan yang kuat untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres bernomor urut tiga itu dalam Pilpres 2024.