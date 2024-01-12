Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gudang Palet Plastik di Jatiuwung Tangerang, Kerugian Capai Rp3 Miliar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:21 WIB

Kebakaran gudang palet plastik di Tangerang (Foto: Fariz Abdullah)
A
A
A

TANGERANG - Kebakaran hebat terjadi di Kampung Kroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat, 12 Januari 2024. Warga sekitar berhamburan keluar rumah.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi tak lama selepas Sholat Jumat. Kepulan asap muncul di gudang Palet Plastik.

Kepala Pelaksana BPBD Damkar Kota Tangerang, Maryono mengatakan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Begitu laporan masuk petugas langsung melakukan evakuasi agar tidak merambat ke pemukiman warga,"kata Maryono.

Maryono tidak menampik bahwa lokasi gudang berada di kawasan padat penduduk. Namun, dia juga memastikan api berhasil diredam dan tidak menyambar ke rumah penduduk.

"Proses pemadaman baru selesai pukul 15.30 WIB. Personel yang diturunkan itu sekitar 50 orang," katanya.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, lanjut Maryono, gudang milik UD. Alif Jaya itu mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar. "Itu gedung lapak palet plastik, sekarang sudah berhasil dipadamkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
