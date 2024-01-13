Gempa Guncang Melonguane Sulut Berkekuatan M4,3

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Sabtu (13/1/2024) dini hari.

"Gempa Mag:4.3, 13-Jan-2024 01:02:35WIB," tulis BMKG melalui akun media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 4.85 LU-126.50 BT. Pusat gempa berada 96 km Barat Laut Melonguane.

Kedalaman gempa 80 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )