JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Sabtu (13/1/2024) dini hari.
"Gempa Mag:4.3, 13-Jan-2024 01:02:35WIB," tulis BMKG melalui akun media sosial X.
Lokasi koordinat gempa berada pada 4.85 LU-126.50 BT. Pusat gempa berada 96 km Barat Laut Melonguane.
Kedalaman gempa 80 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.
(Arief Setyadi )