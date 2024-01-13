Anies Baswedan Diancam Bakal Ditembak, Begini Kata Polisi

JAKARTA - Polisi menyebutkan bakal mendalami akun Tiktok yang viral di media sosial tentang dugaan pengancaman terhadap Capres Anies Baswedan. Polisi juga meminta masyarakat untuk mewujudkan pemilu aman dan damai.

"Sejauh ini belum ada laporannya yah, namun Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut," ujar Karo Penmas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Menurutnya, sejauh ini polisi belum menerima laporan tentang dugaan pengancaman yang viral di media sosial tersebut. Tim Pemenangan Anies pun belum membuat laporan ke polisi sejauh ini.

Meski begitu, kata dia, polisi bakal mendalami akun tiktok yang viral itu. Di samping itu, polisi meminta pada semua masyarakat untuk mewujudkan pemilu aman dan damai.

"Kami Polri mengimbau juga pada seluruh masyarakat, mari kita wujudkan Pemilu yang aman, damai, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tuturnya.

Sekadar diketahui, viral di media sosial tentang adanya foto tangkapan layar yang disebut-sebut berisi ancaman penembakan yang dituliskan salah satu akun Tiktok melalui kolom komentar saat Anies tengah live Tiktok.

(Arief Setyadi )