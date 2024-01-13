Ternyata Ini Alasan Jepang Memecah Indonesia Menjadi Tiga Wilayah pada Masa Penjajahan

JAKARTA - Ternyata ini alasan Jepang memecah Indonesia menjadi tiga wilayah pada masa penjajahan. Hal itu terjadi pada bulan Maret 1942 saat Jepang, menduduki wilayah Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda.

Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur . Serta tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut. Lantas apa alasannya?

Ternyata ini alasan Jepang memecah Indonesia menjadi tiga wilayah pada masa penjajahan agar mudah mengelola sumber daya alam serta mengontrol masyarakat di Indonesia.

Sementara itu di ibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang,kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disampinmg "Doboku" lazim dipergunakan.