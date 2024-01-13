AS Hikam: Mahfud Mirip Gus Dur, Tegas dan Pemberani

JAKARTA - Mengawali kunjungannya, Mahfud MD yang juga Menko Polhukam ini makan malam bersama di atas kapal pinisi bersama generasi z dan sejumlah kader dari partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/1/2024) malam. Hadir pula Ketua DPD PDIP Sulsel, Ridwan Andi Wittiri.

Mahfud menikmati makanan khas Makassar, barongko, pisang yang dipotong kecil-kecil, diberi santan, dan dikukus dalam bungkus daun pisang. Selain itu, menikmati minuman Saraba, sembari mendengarkan live music yang membawakan tembang daerah dan lagu kekinian.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan publik memilih dengan rasionalitas dan hati nurani.

BACA JUGA: Mahfud MD Turun Panggung Hampiri Mahasiswa Unhas yang Ajukan Pertanyaan

"Saya dan Pak Ganjar resmi didukung oleh PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, untuk pasangan Capres-cawapres Pilpres 2024. Nah, sesudah membaca berita tentang visi misi, tentang track record, saya harap masyarakat menggunakan rasionalitas, menggunakan hati nurani dalam memilih," kata Mahfud mengawali obrolang santai.

Menurut Mahfud, memilih pemimpin untuk Indonesia ada ukurannya. "Pilihan kepada siapa itu ada hitung-hitungannya, ada skornya yang bisa dibuat. Lalu tanyakan ke hati nurani, siapa di antara calon-calon ini yang akan saudara pilih," ujarnya.

Dalam kegiatan itu, hadir juga Prof. Muhammad A.S. Hikam, menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Indonesia 1999-2001 era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mahfud tahu betul sepak terjang Hikam.

BACA JUGA: Mahfud MD Tegaskan Visi Indonesia Unggul Pertahankan yang Baik dan Menyingkirkan yang Buruk

"Nanti seperti biasa, biar visi misi sudah diurai banyak. Saya minta Pak Hikam bicara. Beliau sama, visi dan idealismenya dengan saya untuk Indonesia. Makanya saya ajak ke skni untuk bantu ngomong karena saya lagi batuk-batuk," kelakar Mahfud sambil menyeruput Saraba hangat.

Prof. Hikam mengaku, Mahfud adalah sahabat lamanya yang secara visi sama. "Saya kenal sejak mahasiswa. Sesama alumni UGM dan alumni kabinet Gus Dur," ungkapnya.