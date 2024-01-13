Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelajar Tewas Tertimpa APK, Dirjen HAM: Hormati Hak Pengguna Jalan Raya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |11:15 WIB
Pelajar Tewas Tertimpa APK, Dirjen HAM: Hormati Hak Pengguna Jalan Raya
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra prihatin atas musibah yang menimpa dua siswi SMK di Jalan Raya Kebumen-Banyumas akibat robohnya alat peraga kampanye (APK).

Sepatutnya, kejadian tragis semacam itu tidak terjadi jika para peserta pemilu memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya menghormati hak asasi para pengguna jalan raya.

"Kecelakaan yang dialami kedua pelajar ini patut menjadi catatan kita bersama bahwa pemilu bukan semata tentang hak dipilih dan memilih tetapi juga penghormatan terhadap hak-hak para pengguna jalan raya," kata Dhahana, Sabtu (13/1/2024).

Dia memahami bahwa dalam kontestasi meraih kursi, para peserta pemilu tengah berebut suara publik. Sehingga penggunaan APK yang masif masih diyakini banyak pihak dapat mendongkrak elektabilitas.

Namun, Dhahana menekankan adanya hak-hak publik yang tidak boleh diabaikan dalam kontestasi Pemilu. Pasalnya, jika hak-hak publik semisal di jalan raya diabaikan maka dikhawatirkan kasus-kasus serupa yang berujung fatal akan terulang kembali.

Halaman:
1 2
      
