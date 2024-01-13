Gempa M4,2 Guncang Ruteng NTT, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (13/1/2024) sekira pukul 10.26 WIB.

Berdasarkan informasi dari X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.31 Lintang Selatan - 120.64 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 13-Jan-2024 10:26:18WIB, Lok:8.31LS, 120.64BT (38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedlmn:30 Km #BMKG," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Pusat gempa berada di darat 41 km TimurLaut Ruteng-Manggarai), Kedlmn:28 Km Dirasakan (MMI) III Ruteng," pungkasnya.

(Awaludin)