HOME NEWS NASIONAL

Ziarah ke Makam Kakek Buyut Cak Imin, Ganjar Pranowo Beri Sinyal Koalisi?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:22 WIB
Ziarah ke Makam Kakek Buyut Cak Imin, Ganjar Pranowo Beri Sinyal Koalisi?
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi wacana koalisi antar kubu pendukungnya dengan pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam pilpres 2024 pada putaran kedua, 16 Juni 2024 nanti.

Wacana koalisi antar pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden ini mencuat apabila salah satu dari paslon 01 atau 03 gagal di putaran pertama.

Ganjar menanggapi wacana tersebut saat dirinya tengah berziarah ke makam Kakek Buyut Cak Imin, Kiai Bisri Syansuri di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan potensi penjajakan antara dirinya dengan paslon Nomor Urut 01 lebih mudah dilakukan karena sudah adanya jalinan komunikasi sejak kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Saya, Cak Imin, Mas Anies, dan Prof Mahfud, kami berempat kuliah di UGM, ketua alumninya saya. Kalau bercerita soal komunikasi, kami berempat sangat biasa berkomunikasi,” jelas Ganjar, Sabtu (13/1/2024).

Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) itu mengatakan meski bersaing dalam Pilpres 2024, Ganjar menegaskan bahwa para alumni UGM telah memiliki pemahaman akan gaya komunikasi di antara mereka.

"Teman-teman yang pernah kuliah di UGM Yogyakarta, pasti sudah tahu style kami seperti apa. Jadi, kita semuanya baik-baik," sambung Ganjar.

Halaman:
1 2
      
