HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Pasar Pucang di Surabaya, Ganjar Sebut Sejumlah Kebutuhan Pokok Mulai Turun

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:53 WIB
Tinjau Pasar Pucang di Surabaya, Ganjar Sebut Sejumlah Kebutuhan Pokok Mulai Turun
A
A
A

SURABAYA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi pasar ke Pasar Pucang Anom, Gubeng, Surabaya, Sabtu (13/1/2024). Ganjar meninjau pasokan dan harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Ganjar berdialog dengan pedagang cabai, beras, buah buahan. Dalam kunjungan tersebut, Ganjar juga tidak lupa membeli jajanan pasar. Dari hasil mendengar para pedagang, Ganjar menyebut telah mendengar sejumlah harga mulai turun namun ada harga yang melambung.

"Ada informasi mulai turun, harga tomat sedikit naik, harga bawang merah turun dan memang kemarin ketemu petani di Brebes betul harganya relatif di tingkap petani jatuh," kata Hanjar.

Ganjar mengaku senang melihat beberapa harga seperti kebutuhan pokok cabai dan sebagainya turun. Dia menilai hal itu karena suplai terhadap barang kebutuhan pokok telah mendapatkan suplai secara baik.

"Mungkin suplainya sudah baik, tinggal kita memantau stabilisasinya kemudian bisa harganya terjaga stabil jadi kenaikannya tidak terlalu fluktuatif," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
