HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Diajari Bikin Apem saat Blusukan ke Pasar Pucang Surabaya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:56 WIB
Ganjar Diajari Bikin Apem saat Blusukan ke Pasar Pucang Surabaya
A
A
A

SURABAYA - Calon presiden 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali blusukan menyabapa ribuan masyarakat di Pasar Pucang, Surabaya. Dalam kunjungan tersebut Ganjar juga belajar membuat apem pada pembuat kue.

Pasar tradisional yang menjual beragam sayur, buah dan jajanan tradisional itu tampak ramai saat Ganjar datang. Ribuan pedagang dan warga begitu antusias menyapa Ganjar sambil berebut bersalaman.

"Ganteng sekali Pak Ganjar, lebih ganteng daripada di televisi. Saya lihat Bapak waktu debat kemarin Pak, ternyata aslinya lebih ganteng," teriak pedagang, Sabtu (13/1/2024).

Tak hanya berebut minta salaman atau foto, para pedagang juga tampak sibuk menarik Ganjar agar membeli barang dagangannya. Mak Niyah (72) misalnya, perempuan asal Madura yang berjualan pisang di Pasar Pucang begitu senang lantaran dagangannya dibeli Ganjar.

"Pak Mahfud kok nggak diajak Pak? Saya satu kampung dengan beliau, pasti pilih Bapak sama Pak Mahfud," ucap Romlah, anak Mak Niyah.

Ada momen menarik saat Ganjar bertemu para pedagang Kue Apem. Ganjar tetarik melihat emak-emak yang sedang membuat Kue Apem. Ganjar kemudian diajak untuk mencoba membuat kue yang banyak diminati masyarakat itu.

"Seneng sekali Pak Ganjar ke pasar ini. Orangnya baik banget, merakyat. Tadi saya ajarin buat Kue Apem ini. Langsung bisa, terlihat lihai sekali. Dagangan saya juga diborong. Memang benar kata orang, Pak Ganjar emang pemimpin merakyat," ucap Ida (40)penjual Kue Apem di Pasar Pucang.

Sementara itu, Ganjar kembali blusukan menyapa masyarakat sekaligus cek harga komoditi di pasar. Ia senang karena mendapat informasi harga sembako yang semula melambung, kini berangsur mulai turun.

"Harga bawang merah dan putih, harga tomat sekarang yang naik. Tapi harga beras masih tinggi di angka Rp13.000-Rp14.000, Tadi paling murah beras Bulog bisa Rp11.000. Maka kalo kita ingin stabilisasi, rasa rasanya beras Bulog mesti digelontorkan, harganya bisa terjangkau di harga itu," jelasnya.

