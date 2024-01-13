Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tegaskan Program Gaji Guru Ngaji Berlaku untuk Semua Agama

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:14 WIB
Mahfud MD Tegaskan Program Gaji Guru Ngaji Berlaku untuk Semua Agama
A
A
A

BANGIL - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD menegaskan lagi komitmennya untuk menyejahterakan guru ngaji. Mahfud menekankan, salah satu program Ganjar-Mahfud itu akan berlaku untuk guru-guru dari semua agama di Indonesia.

"Kita punya program dan pasti punya uang karena uangnya ada, yaitu memberi honor tetap kepada semua guru ngaji, termasuk non-Islam guru agama, dikasih," tegas Mahfud menjawab pertanyaan salah seorang pemuda dalam acara Halaqoh Kebangsaan di Darut Tauhid Cangaan, Bangil Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Pemuda beragama Hindu bernama Singgih itu ingin tahu apakah guru-guru dari agama lain mendapatkan fasilitas yang sama. Apalagi, selama ini, sebenarnya sudah ada honor yang diketahuinya bagi guru-guru ngaji. Namun, dia merasa, honor seperti itu belum mencakup guru-guru dari komunitas agama lain seperti Hindu.

"Dari dulu di Pasuruan ada guru-guru ngaji yang mendapat honor, tapi kita minoritas kok tidak diperhatikan seperti itu," ujar Singgih.

Selain menegaskan berlaku ke semua agama, Mahfud turut mengungkapkan latar belakang salah satu program itu. Mahfud menerangkan, dia sendiri merupakan lulusan madrasah ibtidaiyah dan lulusan pondok pesantren.

Halaman:
1 2
      
