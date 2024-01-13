Polisi Tangkap Pelaku Pengancaman Anies Baswedan di Jember

JAKARTA - Tim Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur mengamankan pelaku pengancaman berupa penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan di daerah Jember, Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, bahwa pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan itu ditangkap pada Sabtu (13/1/2024) tadi pagi.

“Bahwa pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon sudah ditangkap tadi pagi,” kata Sandi saat konferensi pers, Sabtu (13/1/2024).

BACA JUGA: Polisi Tangkap Orang yang Ancam Tembak Anies Baswedan

Sandi mengatakan, bahwa pelaku pengancaman terhadap Anies itu berinisial AWK berusia 23 tahun. Pelaku diamankan di daerah Jember, Jawa Timur.