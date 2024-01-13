Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Pentingnya Kehadiran Relawan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:30 WIB
Mahfud MD Ungkap Pentingnya Kehadiran Relawan
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan pentingnya kehadiran relawan. Itu dikatakan saat menghadiri Pertemuan dengan TPD, Relawan dan Keluarga Galesong, di Warung Ropang, Makassar, Sulawesi Selatan, Santu (13/1/2024).

Mahfud mengungkapkan dalam masa kampanye saat ini kehadiran relawan sangat penting untuk menyuarakan gagasan paslon. Menurutnya, relawan bisa lebih cepat dalam menuerap aspirasi masyarakat.

"(Relawan) penting karena relawan itu penyeimbang dari parpol pengusung. Jadi parpol pengusung itu bekerja membawa partai calon presiden dan wapresnya," kata Mahfud di sela kunjungannya makan siang bersama TPD, Relawan dan Keluarga Galesong.

"Relawan itu bekerja di luar partai dan itu pengaruhnya besar karena mereka lebih cair, tidak terlalu formal. Jadi pengaruhnya besar bersama partai politik nanti menjadi sayap. jadi ada TPD dan relawan," sambungnya.

Pada pertemuan itu, terlihat sejumlah relawan paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang siap membawanya memenangi Pemili 2024. Pria yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu mengaku senang dengan dukungan dari simpatisan di wilayah Sulawesi Selatan.

"Relawan itu sayap-sayapnya kan banyak seperti tadi ada sahabat Ganjar. Apalagi banyak tadi ada 5 kalau gak salah," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
      
