HOME NEWS NASIONAL

Tak Khawatir Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar Andalkan Eri Cahyadi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:46 WIB
Tak Khawatir Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar Andalkan Eri Cahyadi
SURABAYA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak mempermasalahkan dukungan yang diberikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa kepada pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Ganjar memastikan, dukungan yang diberikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sangat optimal untuk meraih suara di Jatim.

"Enggak, karena Cak Eri sudah jadi timnya Ganjar-Mahfud. Dia juga udah jalan sendiri. Dia juga kader partai," kata Ganjar saat menghadiri acara haul Ayahanda Eri Cahyadi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini memastikan, pihaknya dalam posisi sangat adil dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menekankan, dirinya menghormati keputusan siapapun dalam menyikapi dukungan pada Pilpres 2024.

"Jadi kalau kami dalam posisi sangat fair. Siapa pun boleh punya posisi masing- masing dan kami sangat menghormati itu," ucap Ganjar.

Ganjar Pranowo menghadiri haul orang tua Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ganjar mengaku bahwa memiliki kedekatan dengan Eri seperti saudara.

Halaman:
1 2
      
