Gunung Lewotobi Laki-Laki Muntahkan 8 Kali Guguran Lava Sejauh 2 Kilometer

FLORES TIMUR - Lava terus berguguran dari gunung berapi Lewotobi Laki-Laki yang mengalami erupsi di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (13/1/2024). Pada periode pengamatan pukul 00.00-06.00 Wita, gunung tersebut tercatat 8 kali menggugurkan lava.

Kepala Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Herman Yosef Mboro, menyebut gugurannya mencapai 2 kilometer. Guguran terekam pada amplitudo 10,33-44 mm dengan durasi 22-186 detik.

"Teramati guguran dengan jarak luncur 1.500-2.000 meter mengarah ke timur laut," ungkap Mboro dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Sementara itu, cuaca di gunung cerah dan mendung. Secara kasat mata, gunung tampak jelas hingga berkabut 0-II. Angin bertiup lemah ke arah timur laut dan timur dengan suhu udara 20-23 derajat Celsius.

Asap kawah terpantau bertekanan lemah hingga sedang, teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang dan tinggi antara 200-500 meter di atas puncak kawah.

Gempa vulkanik dangkal beramplitudo 22 mm terjadi satu kali dengan durasi 13 detik, low frekuensi 6 kali, amplitudo13-44 mm, durasi 17-30 detik, serta tremor terekam dengan amplitudo 3,7-7,4 mm, dominan 7,4 mm.