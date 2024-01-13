Gegap Gempita Ribuan Pensiunan ASN Deklarasi Dukungan Ganjar-Mahfud

SURABAYA - Ribuan pensiunan aparatur sipil negara se-Jawa Timur berkumpul mendeklarasikan dukungan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Kehadiran Ganjar disambut gegap gempita.

Setidaknya ada 10 ribu lebih pendukung berada di dalam gedung DBL Arena Surabaya, Sabtu (13/1/2024). Para pendukung menyanyikan yel-yel menyambut kehadiran Ganjar Pranowo.

Mereka mendeklarasikan dukungan dukungan kepada pasanhan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lagu Suwe Ora Jamu dan Terpesona dinyanyikan kompak oleh para pendukung.

Ganjar naik di atas panggung pukul 13.20 WIB menggunakan jaket bomber army 'Top Gan' yang biasa dipakainya beberapa waktu belakangan.

Maju ke depan, Ganjar langsung disambut nyanyian para pensiunan beserta keluarga TNI/Polri dengan lagu "Terpesona". Lagu ini biasa dinyanyikan sebagai yel-yel pasukan TNI.

Ganjar yang dinyanyikan lagu tersebut tampak semringah dan ikut bernyanyi. Di belakang Ganjar, juga tampak Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar-Mahfud sekaligus pensiunan Polri, Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan.

Lagu itu dibawakan sekitar lebih 2 menit. Para pendukung Ganjar itu bertepuk tangan dan bernyanyi hingga lagu selesai dibawakan. Sesudah disambut meriah, Ganjar meminta seluruh pendukungnya itu kembali duduk dengan tertib.

"Kita sambut calon presiden yang akan kita usung dari asrama menuju ke istana," kata moderator disambut meriah para pendukung.

Perlu diketahui, Luki Hermawan dalam keterangan pers sebelumnya menyatakan sebanyak 19 Jenderal TNI-Polri, ribuan pensiunan ASN merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD pada Pilpres 2024.