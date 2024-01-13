Ingatkan Pendukungnya Santun Berkampanye, Ganjar: Knalpotnya Biasa Saja

SURABAYA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta para pendukungnya melakukan kampanye terbuka dengan tidak menggunakan knalpot yang membuat berisik atau mengganggu.

Hal ini ia sampaikan kepada para tim pemenangan daerah (TPD), calon legislatif (caleg) partai koalisi dan relawan Ganjar-Mahfud di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

"Besok kalau kampanye terbuka, knalpotnya biasa saja," pinta Ganjar yang diiringi kata"siap" para pendukungnya, di Surabaya, Sabtu siang.

"Ora usah (enggak usah) diganti," sambungnya.

Ganjar bahkan tak peduli jika masih ada pendukungnya yang berkampanye dengan menggunakan knalpot yang membuat berisik.

Menurutnya, jika ingin benar-benar mendukung, maka harus tertib pada aturan.

"Nek kowe mbleyer sampai knalpotnya pecah, sakarepmu (kalau kamu tetap menggeber sampai knalpot pecah, terserah). Tapi kita tetap tidak perlu bikin," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

"Setuju opo mboten? (Setuju atau tidak)," lanjut Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar kembali menanyakan kesediaan para pendukungnya untuk tetap menjaga aturan.