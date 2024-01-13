Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Masih Dalami Motif Pengancam Anies Baswedan di Medsos

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |14:17 WIB
Polisi Masih Dalami Motif Pengancam Anies Baswedan di Medsos
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Tim Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur mengamankan pemuda berinisial AWK (23) yang melakukan pengancaman berupa penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyebutkan bahwa pelaku menebarkan ancaman tersebut melalui akun Tiktok @calonistri71600.

“Untuk yang dilakukan oleh AWK dalam hal ini dia menggunakan akun Tiktok @calonistri71600. Ini yang telah menyampaikan cuitan masalah isu yang berkembang di media sosial. Jadi akunnya yang tadi sekali lagi @calonistri71600,” kata Sandi kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim gabungan, Sandi menyebutkan bahwa pelaku AWK mengakui perbuatannya terkait ancaman tersebut.

Halaman:
1 2
      
