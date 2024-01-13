Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangkap Pengancam Tembak Anies Baswedan, Polisi: Pelaku Tebar Ancaman Lewat Akun Tiktok!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |14:18 WIB
Tangkap Pengancam Tembak Anies Baswedan, Polisi: Pelaku Tebar Ancaman Lewat Akun Tiktok!
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur mengamankan pemuda berinisial AWK (23) yang melakukan pengancaman berupa penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyebutkan bahwa pelaku menebarkan ancaman tersebut melalui akun Tiktok @calonistri71600.

“Untuk yang dilakukan oleh AWK dalam hal ini dia menggunakan akun Tiktok @calonistri71600. Ini yang telah menyampaikan cuitan masalah isu yang berkembang di media sosial. Jadi akunnya yang tadi sekali lagi @calonistri71600,” kata Sandi kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim gabungan, Sandi menyebutkan bahwa pelaku AWK mengakui perbuatannya terkait ancaman tersebut.

“Introgasi awal hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu pengakuannya sudah ada bahwa dia benar dia yang mencuitkan, dia yang punya akun tersebut,” ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170887/jenazah-q8Ea_large.jpg
Satgas Cartenz Evakuasi Jenazah Tukang Ojek Korban Penembakan di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/18/3169635/penembakan-oMvX_large.jpg
Pelaku Penembakan Influencer Charlie Kirk Loyalis Trump Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168853/menlu-QEx1_large.jpg
Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru, Menlu: Kita Semua Berduka dan Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168836/penembakan-wD62_large.jpg
Tewas Ditembak di Peru, Jenazah Staf KBRI Zetro Tiba di RI Disambut Isak Tangis Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165917/penembakan-YS05_large.jpg
Kronologi Bentrok Maut 24 WNI dengan Aparat Timor Leste, 1 Tertembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165867/dpr-q4Gp_large.jpg
DPR Minta Kasus Penembakan WNI di Timor Leste Diusut Tuntas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement