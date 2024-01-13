Mahasiswa Bangga Mahfud MD Tak Pandang Bulu soal Penegakkan Hukum

JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menghadiri acara “Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa” di Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Mahfud menjelaskan secara singkat visi dan misi, serta program yang diusung bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, secara singkat. Namun, itu bisa menjelaskan dan memberi gambaran lebih luas mengenai apa yang akan diterapkan saat menjadi pemimpin.

Satriawan Sanjin salah satu mahasiswa Universitas Hasanudin, mengaku sangat tertarik mendengar pemaparan dari Mahfud MD. Terutama mengenai penegakkan hukum yang tidak pandang bulu demi memberantas kejahatan.

“Tadi saya telah mendengarkan bedah gagasan dari Mahfud MD. Saya melihat bahwa pemaparannya sangat baik, jelas, dan tegas. Beliau memang orang yang tidak pandang bulu terhadap pelanggaran hukum,” kata Satria.

Dalam kesempatan itu, Satria juga sempat bertanya mengenai kasus transaksi misterius sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia mengaku senang bahwa kasus tersebut masih diproses dan akan terus diawasi.