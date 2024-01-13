Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Bangga Mahfud MD Tak Pandang Bulu soal Penegakkan Hukum

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |16:12 WIB
Mahasiswa Bangga Mahfud MD Tak Pandang Bulu soal Penegakkan Hukum
A
A
A

JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menghadiri acara “Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa” di Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Mahfud menjelaskan secara singkat visi dan misi, serta program yang diusung bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, secara singkat. Namun, itu bisa menjelaskan dan memberi gambaran lebih luas mengenai apa yang akan diterapkan saat menjadi pemimpin.

Satriawan Sanjin salah satu mahasiswa Universitas Hasanudin, mengaku sangat tertarik mendengar pemaparan dari Mahfud MD. Terutama mengenai penegakkan hukum yang tidak pandang bulu demi memberantas kejahatan.

“Tadi saya telah mendengarkan bedah gagasan dari Mahfud MD. Saya melihat bahwa pemaparannya sangat baik, jelas, dan tegas. Beliau memang orang yang tidak pandang bulu terhadap pelanggaran hukum,” kata Satria.

Dalam kesempatan itu, Satria juga sempat bertanya mengenai kasus transaksi misterius sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia mengaku senang bahwa kasus tersebut masih diproses dan akan terus diawasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement