Punya Visi Bagus, Mahasiswa Harapkan Mahfud Bisa Jadi Wapres

MAKASSAR – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, memaparkan visi dan misi, serta program kerja di hadapan mahasiswa Universitas Hasanudin. Itu dilakukan saat menghadiri acara “Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa” di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Mahfud MD menjelaskan secara singkat program yang diusung bersama pasangannya, Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Pemaparan yang diberikannya mampu memberikan gambaran yang lebih luas kepada mahasiswa yang sebagian besar pemilih baru.

Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, Diaudin Elasyamil Jasari, mengatakan sangat mengidolakan sosok Mahfud MD. Bahkan, menjadi anutannya dalam menjalani pendidikan hukum, mengingat sepak terjangnya yang sudah sangat tinggi.

“Saya melihat Prof. Mahfud seorang pendekar hukum yang telah lama saya idolakan. Beliau telah malang melintang, baik di lembaga Judikatif, Legislatif, dan sekarang Eksekutif sebagai Menkopolhukam,” kata Syamil.

Berdasarkan visi yang telah dipaparkan oleh Mahfud MD, dikatakan Syamil pria yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam itu memiliki fokus dalam pemberantasan korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan menyengsarakan masyarakat.