Unik, Patung Bandeng Raksasa dari Knalpot, Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Okezone Updates pada Sabtu (13/1/2024) memberikan imformasi tentang sebuah patung ikan bandeng raksasa berdiri gagah di Pati, Jawa Tengah.

Patung tersebut menjadi monumen di Pati. Tapi uniknya, patung bandeng ini dihiasi 4.031 knalpot hasil razia satlantas, polresta pati, selama 4 bulan.

Pengrajin berhasil menyelesaikan pembuatan patung bandeng dengan waktu pengerjaan 10 hari. Patung ikan bandeng raksasa ini berdiri di Jalan Panglima Sudirman, sekitar alun-alun Pati, Jawa tengah.

Sementara itu, dua wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, terhenti di babak perempat final Malaysia Open 2024. Hasil itu membuat Indonesia gagal meraih gelar karena tak ada satupun wakil yang lolos ke semifinal.

(Khafid Mardiyansyah)