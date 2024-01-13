Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Unik, Patung Bandeng Raksasa dari Knalpot, Selengkapnya di Okezone Updates

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |16:27 WIB
Unik, Patung Bandeng Raksasa dari Knalpot, Selengkapnya di Okezone Updates
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates pada Sabtu (13/1/2024) memberikan imformasi tentang sebuah patung ikan bandeng raksasa berdiri gagah di Pati, Jawa Tengah.

Patung tersebut menjadi monumen di Pati. Tapi uniknya, patung bandeng ini dihiasi 4.031 knalpot hasil razia satlantas, polresta pati, selama 4 bulan.

Pengrajin berhasil menyelesaikan pembuatan patung bandeng dengan waktu pengerjaan 10 hari. Patung ikan bandeng raksasa ini berdiri di Jalan Panglima Sudirman, sekitar alun-alun Pati, Jawa tengah.

Sementara itu, dua wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, terhenti di babak perempat final Malaysia Open 2024. Hasil itu membuat Indonesia gagal meraih gelar karena tak ada satupun wakil yang lolos ke semifinal.

Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
