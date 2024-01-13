Respons Intimidasi Pensiunan TNI-Polri Pendukungnya, Ganjar: Enggak Ada yang Takut

SURABAYA - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengaku menerima informasi bahwa ada pensiunan TNI-Polri maupun aparatur sipil negara (ASN) yang diintimidasi untuk tidak hadir dalam acara deklarasi dukungan di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Namum, kata dia, mereka berani untuk melawan dan tetap hadir memberikan dukungan.

"Tadi saya dengar cerita, 'Enggak usah datang, pak'. Gitu. Sudah disampaikan pada saya, 'Pak Ganjar, tadi yang disampaikan, mbok enggak usah datang," ujar Ganjar ditemui usai acara.

Kendati demikian, menurut Ganjar, intimidasi itu seakan percuma karena pensiunan TNI-Polri adalah orang-orang yang berani. Menurut Ganjar, para pensiunan TNI-Polri itu tetap menghadiri acara deklarasi dengan meriah.

"Luar biasa. TNI Polri dididik dilatih untuk berani. Maka kalau cuma intimidasi seperti itu, enggak ada yang takut. Maka datanglah mereka semuanya di sini," tutur mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih jauh, Ganjar juga menyetujui jika deklarasi pensiunan TNI/Polri bisa diartikan guna menangkal banyaknya intimidasi yang terjadi beberapa waktu belakangan kepada para pendukungnya.

"Oh tentu saja, maka saya sampaikan, beliau-beliau ini orang yang punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang, di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi," tegas politikus PDI-P ini.