HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Surabaya, Ganjar Disambut Ribuan Pensiunan ASN dan Purnawirawan TNI-Polri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:02 WIB
Sambangi Surabaya, Ganjar Disambut Ribuan Pensiunan ASN dan Purnawirawan TNI-Polri
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Ribuan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebagian besar adalah purnawirawan TNI-Polri menyambut meriah kedatangan Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Dengan jaket bomber army bertuliskan ‘Top Gan’ yang digunakan saat debat ketiga Pilpres, Ganjar disambut dengan lagu ‘terpesona’. Lagu ini identik dengan yel-yel yang diteriakkan oleh prajurit TNI dan anggota Polri.

Total ada pulihan purnwirawan jenderal hadir dalam acara silaturahmi dengan Ganjar. Semisalnya Jenderal Pol Purn Surojo Bimantoro, Marsekal TNI Purn Agus Supriatna, Komjen Pol Purn Prof. Gatot Eddy Pramono.

Lalu ada Irjen Pol Purn Drs. Ansyaad Mbai, Komjen Pol Purn Drs. Gregorius Gories Mere, Komjen Pol Purn Dr. Drs. Anang Iskandar, SH, MH, Laksamana Madya TNI Purn Dr. Agus Setiadji, SAP, MA, Komjen Pol Purn Drs. Luki Hermawan, MSi serta beberapa nama lainnya.

“Mereka adalah guru-guru saya dibalik cerita Ganjar berdebat soal pertahanan keamanan Indonesia,” kata Ganjar saat bersama ribuan penisuan ASN se-Jawa Timur.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
