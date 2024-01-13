Simbol Kepercayaan Pimpin Rakyat, 19 Jenderal Purnawirawan Serahkan Tongkat Komando ke Ganjar

SURABAYA - Kekuatan Ganjar Pranowo dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024 semakin bertambah. Sebanyak 19 jenderal purnawirawan baik TNI maupun Polri serta puluhan ribu pensiunan aparatur negara menyatakan mendukung dan siap memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024.

Dukungan itu resmi diberikan oleh para jenderal purnawirawan bdan pensiunan aparatur negara itu dalam acara dialog dan doa barsama Capres dengan pensiunan aparatur negara di DBL Arena Surabaya, Sabtu (13/1/2024).

Hadir dalam acara itu mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro, Marsekal Tni (Purn) Agus Supriatna, Komjen Pol (Purn) Gatot Edi Pramono, Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai, Komjen Pol (Purn) Drs. Gregorius Gories Mere, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji, Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan dan belasan jenderal lainnya.

Sebagai bentuk kemantapan dukungan, Ganjar mendapat tongkat komando yang diberikan oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro. Tongkat komando adalah simbol kepercayaan untuk memimpin masyarakat. Teriakan Ganjar Presiden dan lagu 'Terpesona' pun menggema di gedung berisi puluhan ribu massa itu.

"Terpesona aku terpesona, memandang memandang wajahnya Ganjar Mahfud. Ganjar Presiden! Anak polisi harus dukung anak polisi," teriak para jenderal dan puluhan ribu masyarakat yang hadir dalam acara itu.