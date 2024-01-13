Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Saya Punya Tanggung Jawab untuk Memastikan Kader Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:17 WIB
Hary Tanoe: Saya Punya Tanggung Jawab untuk Memastikan Kader Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menegaskan seluruh program kerja partai selalu untuk kepentingan rakyat banyak. Hal itu dikatakan dia saat menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis, di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024).

"Partai Perindo sebagaimana yang sudah sering dilakukan, Partai Perindo selalu melakukan kegiatan untuk kepentingan rakyat kecil, ada gerobak Perindo, sekarang ada bakti sosial, pasar murah ada juga pemeriksaan kesehatan gratis," katanya.

Hary mengatakan, lewat Partai Perindo kesejahteraan rakyat bisa diperjuangkan. Caranya dengan memenangkan kader-kader Partai Perindo agar duduk di kursi legislatif.

"Partai Politik kalau dijalankan dengan benar bisa merubah bisa merubah nasib rakyat kenapa karena kader-kader Partai Politik kalau duduk di dewan sebagai wakil rakyat bisa buat aturan-aturan yang mensejahterakan rakyat," katanya.

"Jadi partai perindo ini sekarang berjuang bagaimana kader-kadernya bisa duduk di dewan sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan Rakyat khususnya untuk rakyat yang belum sejahtera," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement