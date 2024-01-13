Hary Tanoe: Saya Punya Tanggung Jawab untuk Memastikan Kader Perindo Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menegaskan seluruh program kerja partai selalu untuk kepentingan rakyat banyak. Hal itu dikatakan dia saat menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis, di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024).

"Partai Perindo sebagaimana yang sudah sering dilakukan, Partai Perindo selalu melakukan kegiatan untuk kepentingan rakyat kecil, ada gerobak Perindo, sekarang ada bakti sosial, pasar murah ada juga pemeriksaan kesehatan gratis," katanya.

Hary mengatakan, lewat Partai Perindo kesejahteraan rakyat bisa diperjuangkan. Caranya dengan memenangkan kader-kader Partai Perindo agar duduk di kursi legislatif.

"Partai Politik kalau dijalankan dengan benar bisa merubah bisa merubah nasib rakyat kenapa karena kader-kader Partai Politik kalau duduk di dewan sebagai wakil rakyat bisa buat aturan-aturan yang mensejahterakan rakyat," katanya.

"Jadi partai perindo ini sekarang berjuang bagaimana kader-kadernya bisa duduk di dewan sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan Rakyat khususnya untuk rakyat yang belum sejahtera," sambungnya.