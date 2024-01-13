Eks Anak Buah Prabowo Siap Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud

SURABAYA – Sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri melabuhkan dukungannya dan siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menariknya, ada satu jenderal yang dulu pernah menjadi anak buah Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Dia adalah Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji. Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto itu berada dalam barisan 19 jenderal yang mendukung Ganjar-Mahfud.

Agus hadir bersama para jenderal lain dalam acara bertajuk ‘Dialog dan Doa Bersama Capres dengan Pensiunan Aparatur Negara’ yang dihadiri Ganjar Pranowo di DBL Arena Surabaya, Sabtu (13/1/2024).

Agus Setiadji juga ikut menyatakan sikap dukungan kepada Ganjar-Mahfud bersama puluhan ribu pensiunan aparatur negara lainnya.

Ganjar menyampaikan apresiasi kepada Agus yang telah memberikan dukungan kepadanya. Dia juga mengucapkan terima kasih karena mendapat dukungan dari para jenderal, termasuk Agus Setiadji.

"Di belakang saya ada banyak jenderal hebat yang bersama saya. Ada Pak Agus Setiadji, ini dulu mantan anak buah Pak Prabowo. Beliau itu mantan Sekretaris Jenderal di Kemenhan yang hari ini mendukung saya," kata Ganjar disambut tepuk tangan puluhan ribu massa.