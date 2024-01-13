Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Anak Buah Prabowo Siap Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:23 WIB
Eks Anak Buah Prabowo Siap Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud
Mantan anak buah Prabowo siap menangkan Ganjar Mahfud (Foto:MPI)
A
A
A

 

SURABAYA – Sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri melabuhkan dukungannya dan siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menariknya, ada satu jenderal yang dulu pernah menjadi anak buah Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Dia adalah Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji. Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto itu berada dalam barisan 19 jenderal yang mendukung Ganjar-Mahfud.

Agus hadir bersama para jenderal lain dalam acara bertajuk ‘Dialog dan Doa Bersama Capres dengan Pensiunan Aparatur Negara’ yang dihadiri Ganjar Pranowo di DBL Arena Surabaya, Sabtu (13/1/2024).

Agus Setiadji juga ikut menyatakan sikap dukungan kepada Ganjar-Mahfud bersama puluhan ribu pensiunan aparatur negara lainnya.

Ganjar menyampaikan apresiasi kepada Agus yang telah memberikan dukungan kepadanya. Dia juga mengucapkan terima kasih karena mendapat dukungan dari para jenderal, termasuk Agus Setiadji.

"Di belakang saya ada banyak jenderal hebat yang bersama saya. Ada Pak Agus Setiadji, ini dulu mantan anak buah Pak Prabowo. Beliau itu mantan Sekretaris Jenderal di Kemenhan yang hari ini mendukung saya," kata Ganjar disambut tepuk tangan puluhan ribu massa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement