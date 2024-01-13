Eks Anak Buah Prabowo Ungkap Alasan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

SURABAYA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji mengaku mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD karena hati nurani.

Menurutnya, Ganjar-Mahfud lebih baik dibandingkan dua pasangan calon lain, termasuk Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto yang merupakan mantan atasannya.

Ini disampaikan Agus usai ditanya apa alasan tertentu sehingga memilih Ganjar-Mahfud padahal memiliki kedekatan cukup lama dengan Prabowo.

"Itulah pilihan, itu lah pilihan, karena pilihan banyak. Dan saya melihat bahwa Pak Ganjar adalah yang nomor 1," kata Agus ditemui di Surabaya, Jawa Timur, usai deklarasi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI/Polri, Sabtu (13/1/2024).

Agus menilai, Ganjar-Mahfud pasangan yang tepat untuk memimpin bangsa negara pada 2024.

Ia juga mengaku nyaman dengan Ganjar maupun Mahfud meski dirinya lama mengenal Prabowo. "Saya paling nyaman dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud karena mereka paket lengkap yang bisa jadi lebih dari menurut pribadi saya, lebih dari calon presiden dan cawapres yang lain," imbuh dia.