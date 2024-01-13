Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Anak Buah Prabowo Ungkap Alasan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:42 WIB
Eks Anak Buah Prabowo Ungkap Alasan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Anak buah Prabowo dukung Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji mengaku mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD karena hati nurani.

Menurutnya, Ganjar-Mahfud lebih baik dibandingkan dua pasangan calon lain, termasuk Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto yang merupakan mantan atasannya.

Ini disampaikan Agus usai ditanya apa alasan tertentu sehingga memilih Ganjar-Mahfud padahal memiliki kedekatan cukup lama dengan Prabowo.

"Itulah pilihan, itu lah pilihan, karena pilihan banyak. Dan saya melihat bahwa Pak Ganjar adalah yang nomor 1," kata Agus ditemui di Surabaya, Jawa Timur, usai deklarasi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI/Polri, Sabtu (13/1/2024).

Agus menilai, Ganjar-Mahfud pasangan yang tepat untuk memimpin bangsa negara pada 2024.

Ia juga mengaku nyaman dengan Ganjar maupun Mahfud meski dirinya lama mengenal Prabowo. "Saya paling nyaman dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud karena mereka paket lengkap yang bisa jadi lebih dari menurut pribadi saya, lebih dari calon presiden dan cawapres yang lain," imbuh dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement