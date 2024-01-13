Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sudah Berbuat Nyata, Warga Kampung Tanah Merah Dukung Caleg Partai Perindo Menang Pemilu

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:44 WIB
Sudah Berbuat Nyata, Warga Kampung Tanah Merah Dukung Caleg Partai Perindo Menang Pemilu
A
A
A

JAKARTA - Ratusan masyarakat RW07 Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara kompak menyampaikan dukungannya kepada Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) agar dapat memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan duduk di kursi dewan.

Hal tersebut disampaikan warga saat menghadiri bazar sembako murah Caleg Perindo DPRD DKI Dapil 2 Dr. Alamsa Siringoringo, S.TH, M.TH yang tandem dengan dengan Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI III Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit pada Jumat (12/1/2024).

Ratusan warga tampak hadir dan mengantri dengan tertib dalam kegiatan bazar Partai Perindo yang dilaksanakan di ruang terbuka kantor klub sepakbola Persitara di Jalan Raya Perjuangan, RT11/RW07 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara pada Jumat (12/1/2024) sore.

Marice salah satu warga asal Ambon Surabaya yang sudah tinggal di Tanah Merah dari 2001 berharap agar Calon Legislatif Partai Perindo bisa memenangkan Pemilu Legislatif 2024.

"Terima kasih pak minyak goreng murahnya sangat membantu warga dari ekonomi bawah seperti kami. Semoga terpilih dan bisa mewujudkan kesejahteraan warga di Kampung Tanah Merah ini," ujar Marice.

Ia berharap berbagai visi misi yang sudah dipaparkan khususnya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong kemajuan UMKM dan pendidikan agar dapat benar-benar diwujudkan.

Halaman:
1 2 3
      
