Selain Menangkan Ganjar-Mahfud, PPP Targetkan 1 Kursi DPR di Jambi

BATANGHARI - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan semangat kepada para kader dan calon legislatif (caleg) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan meningkatkan capaian kursi pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya saat acara silaturahmi dan temu kader se-Jambi, di Gedung Pemuda, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

“Kami selenggarakan pertemuan ini, di mana ingin mengetahui sejauh mana kekuatan di dalam perjuangan PPP khususnya Provinsi Jambi. Insyaallah setelah dua periode sejak Pemilu 2014 dan 2019 tidak ada keterwakilan di DPR RI, saatnya Pemilu 2024 bisa kembali mengirimkannya,” ujar Muhamad Mardiono, di lokasi, Jumat (12/1/2024).

Muhamad Mardiono meyakini dengan tekad dan semangat para kader hingga Caleg, maka PPP di Provinsi Jambi akan meraih target yang dicanangkan.

“Jambi yang didominasi oleh etnis melayu merupakan salah satu basis PPP di masa lalu. Insyaallah saya yakini dan optimis setelah melihat kapasitas dan kapabilitas Caleg di dapilnya masing-masing akan memperoleh target yang dicanangkan,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPW PPP Jambi Muhammad Fadhil Arief menyebut pertemuan kader dengan pimpinan partai berlambang Kabah dapat menambah energi baru untuk kemenangan PPP.