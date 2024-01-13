Pengamen Bakal Dapat Binaan, Mahfud MD: Bisa Masuk Industri Kreatif

MAKASSAR – Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan nasib pengamen yang dianaktirikan. Padahal, mereka merupakan orang-orang yang perlu mendapat perhatian dan juga kesejahteraan dari pemerintah.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengatakan apabila dirinya dan Ganjar Pranowo terpilih pada Pemilu 2024, para pengamen akan terjamin. Mengingat, ada program yang dapat menampung para pengamen tersebut.

Mahfud mengatakan pengamen merupakan bagian dari seorang musisi dan bisa masuk dalam industri kreatif. Terlepas dari itu, menurutnya pengamen juga warga negara Indonesia yang memiliki hak mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

“Pengamen ini dikatakan banyak mengganggu. Kita itu kan punya banyak program, misalnya industri kreatif, itu (pengamen) bisa masuk ke situ,” kata Mahfud di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).

“Tapi yang jelas, setiap warga negara berhak mencari penghidupan. Kalau teman-teman pengamen mencari penghidupan itu wajib difasilitasi. Kalau pemngamen itu sebagai hobi, itu ekonomi kreatif. Itu bisa dibantu,” sambungnya.