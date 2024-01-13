Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamen Bakal Dapat Binaan, Mahfud MD: Bisa Masuk Industri Kreatif

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:58 WIB
Pengamen Bakal Dapat Binaan, Mahfud MD: Bisa Masuk Industri Kreatif
A
A
A

MAKASSAR – Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan nasib pengamen yang dianaktirikan. Padahal, mereka merupakan orang-orang yang perlu mendapat perhatian dan juga kesejahteraan dari pemerintah.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengatakan apabila dirinya dan Ganjar Pranowo terpilih pada Pemilu 2024, para pengamen akan terjamin. Mengingat, ada program yang dapat menampung para pengamen tersebut.

Mahfud mengatakan pengamen merupakan bagian dari seorang musisi dan bisa masuk dalam industri kreatif. Terlepas dari itu, menurutnya pengamen juga warga negara Indonesia yang memiliki hak mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

“Pengamen ini dikatakan banyak mengganggu. Kita itu kan punya banyak program, misalnya industri kreatif, itu (pengamen) bisa masuk ke situ,” kata Mahfud di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).

“Tapi yang jelas, setiap warga negara berhak mencari penghidupan. Kalau teman-teman pengamen mencari penghidupan itu wajib difasilitasi. Kalau pemngamen itu sebagai hobi, itu ekonomi kreatif. Itu bisa dibantu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement