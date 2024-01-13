Masyarakat Berharap Supremasi Hukum Indonesia Berlanjut di Tangan Mahfud MD

MAKASSAR – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menghadiri pertemuan dengan TPD, Relawan dan Keluarga Galesong, di Warung Ropang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut, pemaparan yang disampaikan Mahfud mengenai cara memilih pemimpin dan penegakkan hukum, menarik perhatian masyarakat yang hadir. Menurut mereka, penegakkan hukum di tangan Mahfud MD sangat bagus dan konsisten.

“Kedatangan Pak Mahfud ke Makassar sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kami. Kami bersyukur pak Mahfud bisa menyempatkan diri dalam kesibukan kesibukannya yang luar biasa bisa datang untuk hadir menyentuh masyarakat, khususnya kami tim pemenangan Mahfud,” kata Fatimah usai bertemu Mahfud MD.

Melihat sosok Mahfud MD dari dekat, membuat Fatimah semakin yakin dengan pilihannya karena merupakan sosok yang sangat ramah dan merakyat. Pemaparan yang disampaikan juga jelas, tegas, dan padat, sehingga mudah dimengerti banyak orang.

“Harapan saya semoga pak Mahfud bisa memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, lebih baik lagi. Kami minta, khususnya supremasi hukum terus berjalan di tangan pak Mahfud. Karena didasari dengan background beliau sebagai orang hukum, semoga Indonesia bisa bisa lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Raiz Razak yang memikirkan kesejahteraan pengamen, di mana selama ini tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. Ia bangga, Mahfud MD memiliki program yang akan memasukkan pengamen dalam industri kreatif.

“Tentunya di hari ini kita sangat berterima kasih kepada prof Mahfud di tengah keseibukannya, dia menyempatkan diri untuk hadir dan juga silaturahmi dan sharing bersama teman-teman,” ujar Raiz.