HOME NEWS NASIONAL

Milenial Banten Antusias Ikut Diskusi Aspirasi Alam Ganjar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |19:20 WIB
Milenial Banten Antusias Ikut Diskusi Aspirasi Alam Ganjar
A
A
A

SERANG - Kaum milenial di Provinsi Banten antusias mengikuti diskusi aspirasi bersama Alam Ganjar yang diselenggarakan Sandination, Sabtu, 13 Januari 2024.

Mereka diskusi secara aktif dengan anak calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di salah satu aula di Kecamatan Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten.

Diskusi yang dibahas mengenai kepemimpinan, pengembangan karir, bisnis hingga aspirasi mengenai problematika di Banten. Audiens juga mendapat banyak materi positif.

Nurmala salah satu audiens merasa senang dapat berdiskusi juga menyampaikan aspirasi dalam pengembangan diri.

"Alhamdulilah banyak hal positif yang didapat dari diskusi ini, bermanfaat banget sih,"kata Nurmala.

Hal senada dikatakan Ahmad Ayubi salah satu audiens. Dalam kesempatan tersebut dia berkesempatan menyampaikan aspirasi mengenai problematika UMKM di Banten.

Tak berhenti disitu, audiens nampak silih berganti bertanya. Suasana tersebut tentunya membuat diskusi semakin hidup.

(Khafid Mardiyansyah)

      
