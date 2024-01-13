Diskusi Bareng Kalangan Milenial Banten, Alam Ganjar Bicara soal Kebermanfaatan

SERANG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri diskusi Sandination dengan kaum milenial di Provinsi Banten, Sabtu, 13 Januari 2024. Acara berlangsung meriah.

Bagaimana tidak, audiens dengan alam nampak interaktif dalam diskusi. Waktu yang disiapkan panitia pun terbilang tak cukup dengan banyaknya audiens yang ingin bertanya.

Dalam kesempatan tersebut, anak dari pasangan calon presiden nomor urut 3 ini berbicara soal pemimpin dan kebermanfaatan.

Itu sesuai dengan tema dari Sandination sendiri yang merupakan Program Pengembangan Diri untuk Masyarakat terutama Generasi Muda untuk Mengembangkan Kemampuan di bidang Kepemimpinan dalam Karir dan Bisnis.

"Pemimpin itu apa sih? Pemimpin bukan nomor orang nomor 1 tapi Pemimpin bagaimana bisa merangkul banyak orang menyebarkan nilai-nilai kebermanfaatan itu sendiri,"kata Alam dalam diskusi.