HOME NEWS NASIONAL

Milenial Banten: Ganjar Sosok Merakyat dan Berwibawa

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |19:47 WIB
Milenial Banten: Ganjar Sosok Merakyat dan Berwibawa
A
A
A

SERANG - Sejumlah milenial Banten memuji sosok calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hal itu terungkap usai acara diskusi dan aspirasi pemuda Banten di Kota Serang, Sabtu, 13 Januari 2024.

Dila misalnya. Pertama, dia memuji alam Ganjar yang merupakan sosok pemuda inspiratif bagi kaum milenial di tanah air khususnya Provinsi Banten.

Tak lepas dari situ, Dila yang merupakan warga Kabupaten Tangerang ini juga memuji sosok Ganjar Pranowo yang dinilai merakyat dan berwibawa.

"Pak Ganjar itu sosok yang merakyat, berbaur dengan rakyat juga berwibawa,"kata Dila.

Senada dikatakan Reni Fitriyani. Menurut dia, Ganjar adalah sosok calon presiden yang asik, bisa diajak berdiskusi juga bisa menerima kritikan serta masukan.

"Pak Ganjar ya, kalau pak Ganjar itu sosok yang asik, menarik untuk diajak diskusi dan paling penting bisa menerima kritikan dan masukan,"tandasnya. (Fariz Abdullah)

(Khafid Mardiyansyah)

      
