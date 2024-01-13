Presiden Jokowi Harap Hubungan Indonesia-Vietnam Makin Erat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kerja kerja ke Vietnam. Di hari ketiga kunjungannya, Jokowi menghadiri jamuan santap pagi bersama Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

Dilansir dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, jamuan santap pagi itu berlangsung di Hotel Melia, Hanoi pada Sabtu (13/1/2024). Kedua pemimpin negara sendiri tampak terlibat dalam perbincangan hangat sembari menikmati hidangan yang disajikan.

Mendapat sambutan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kehangatan Vietnam selama rangkaian kegiatan kunjungannya di sana, termasuk saat menghadiri jamuan santap malam oleh Presiden Vietnam Võ Văn Thưởng Jumat (12/01/2024) kemarin.

“Ini menunjukkan eratnya hubungan kedua negara, juga masa depan kerja sama ke depan yang sangat menjanjikan,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap hubungan antara Indonesia dengan Vietnam agar terus terjaga untuk di masa yang akan datang.