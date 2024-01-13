Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Harap Hubungan Indonesia-Vietnam Makin Erat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:03 WIB
Presiden Jokowi Harap Hubungan Indonesia-Vietnam Makin Erat
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kerja kerja ke Vietnam. Di hari ketiga kunjungannya, Jokowi menghadiri jamuan santap pagi bersama Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

Dilansir dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, jamuan santap pagi itu berlangsung di Hotel Melia, Hanoi pada Sabtu (13/1/2024). Kedua pemimpin negara sendiri tampak terlibat dalam perbincangan hangat sembari menikmati hidangan yang disajikan.

Mendapat sambutan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kehangatan Vietnam selama rangkaian kegiatan kunjungannya di sana, termasuk saat menghadiri jamuan santap malam oleh Presiden Vietnam Võ Văn Thưởng Jumat (12/01/2024) kemarin.

“Ini menunjukkan eratnya hubungan kedua negara, juga masa depan kerja sama ke depan yang sangat menjanjikan,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap hubungan antara Indonesia dengan Vietnam agar terus terjaga untuk di masa yang akan datang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jokowi vietnam Presiden jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179049//jokowi-VjqG_large.jpg
Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Miliknya ke Budi Arie Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914//jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806//dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808//dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789//dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement