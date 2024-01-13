Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Dampingi Capres Ganjar Pranowo pada Acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Agama di Surabaya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:17 WIB
Hary Tanoesoedibjo Dampingi Capres Ganjar Pranowo pada Acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Agama di Surabaya
A
A
A

SURABAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mendampingi Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Prabowo dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Agama bertema 'Merawat Kebangsaan Menuju Indonesia Lebih Baik' di DBL Arena, Surabaya Jawa Timur (13/1/2024).

Pantauan MNC Portal Hary Tanoesoedibjo hadir menggunakan baju utih mendampingi acara yang digelar oleh lintas agama. Ganjar menyampaikan lahirnya Indonesia bukan karena satu orang atau orang tertentu namun semua kalangan.

Dia mengatakan, pada hari dan tempat uang sama telah dilakukan dua acara. Jika tadi siang dilakukan deklarasi dukungan yang dari pensiunan aparatur sipil negara (ASN) berbagai instansi termasuk TNI/Polri.

Ganjar mengatakan bahwa acara deklarasi yang dilakukan pada siang tadi merupakan iktiar lahiriah pada malah hari ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar batin.

"Jadi kita ikhtiar lahiri kita lakukan, ikhtiar batin juga kita lakukan," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement