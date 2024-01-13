Hary Tanoesoedibjo Dampingi Capres Ganjar Pranowo pada Acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Agama di Surabaya

SURABAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mendampingi Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Prabowo dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Lintas Agama bertema 'Merawat Kebangsaan Menuju Indonesia Lebih Baik' di DBL Arena, Surabaya Jawa Timur (13/1/2024).

Pantauan MNC Portal Hary Tanoesoedibjo hadir menggunakan baju utih mendampingi acara yang digelar oleh lintas agama. Ganjar menyampaikan lahirnya Indonesia bukan karena satu orang atau orang tertentu namun semua kalangan.

Dia mengatakan, pada hari dan tempat uang sama telah dilakukan dua acara. Jika tadi siang dilakukan deklarasi dukungan yang dari pensiunan aparatur sipil negara (ASN) berbagai instansi termasuk TNI/Polri.

Ganjar mengatakan bahwa acara deklarasi yang dilakukan pada siang tadi merupakan iktiar lahiriah pada malah hari ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar batin.

"Jadi kita ikhtiar lahiri kita lakukan, ikhtiar batin juga kita lakukan," kata Ganjar.