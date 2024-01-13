Caleg Perindo Dapil 8 DKI Jakarta Ikut Serta Debat Caleg, Optimis Gaet Suara Muda

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Yudhistira Ikhsan Pramana menghadiri Debat Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jaksel 8 #mudamelekpolitik #nantangincaleg di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Yudhistira mengatakan, Debat Caleg yang diselenggarakan oleh Komunitas Jagakarsa Kreatif ini tanpa persiapan darinya karena sudah mengetahui tema yang disiapkan panelis.

“Persiapan gak ada sama sekali karena mungkin dari panelis kita tahu ada hubungan dengan hukum, politik dan budaya, jadi apa yang ditanyakan panelis dan warga kita sudah siap menjelaskan kepada mereka,” ungkap Yudhistira.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu punya visi dan misi memajukan UMKM.

“Intinya dari Partai Perindo tentu pemberdayaan UMKM pasti utama dan kita juga ada program pendidikan dan kesehatan yang kita khususkan kepada warga,” katanya.