HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud, Sosok Pemimpin yang Tidak Naif di Pilpres 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:09 WIB
Ganjar-Mahfud, Sosok Pemimpin yang Tidak Naif di Pilpres 2024
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Instagram Ganjar Pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Posisi pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat ini dinilai paling menguntungkan dalam Pilpres 2024. Sebab, narasi keberlanjutan yang tidak naif diusung Ganjar-Mahfud mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat.

Demikian dikatakan analisis pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

"Ini merupakan strategi yang objektif. Ganjar-Mahfud muncul sebagai pemimpin yang tidak naif melihat kemajuan dan juga kekurangan dari pemerintah Jokowi," kata Emrus.

Meskipun posisi Ganjar-Mahfud sering kali menjadi kritikan karena dianggap tidak jelas dalam Pilpres 2024. Di mana, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diklaim sebagai penerus Jokowi. Sementara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dicap sebagai oposisi.

Kendati demikian, Emrus berpendapat bahwa Ganjar berhasil menegaskan dirinya sebagai penengah dengan baik dalam debat ketiga Pilpres. Ia memainkan peran pendamai dalam perseteruan antara Prabowo dan Anies, sambil tetap berani mengkritik kinerja Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo.

Ganjar sempat ditanyai Anies mengenai skor kinerja Kemenhan. Tanpa ragu, Ganjar memberi skor 5 dari rentang 1 sampai 10. Kemenhan juga disorot sebagai salah satu kementerian dengan anggaran terbesar.

Ganjar juga dianggap tidak mengabaikan pembangunan yang sudah baik di era Jokowi. Namun, tetap menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dipercepat.

Emrus mencatat, misalnya kritik Ganjar terhadap kinerja ekonomi maritim yang dianggap belum maksimal. Ganjar juga sempat memberi skor 5 untuk penegakan di era Jokowi pada salah satu forum publik.

