HOME NEWS NASIONAL

Warga Melawai Jaksel bahagia dengan Baksos Perindo, Bisa Cek Kesehatan Gratis Tanpa Antre Panjang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:36 WIB
Warga Melawai Jaksel bahagia dengan Baksos Perindo, Bisa Cek Kesehatan Gratis Tanpa Antre Panjang
A
A
A

JAKARTA - Suyono, pria yang berprofesi juru parkir di wilayah Melawai, Jakarta Selatan curhat kepada Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo tentang dirinya yang belum cek kesehatan gratis sejak 2021.

Hal itu terjadi ketika caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo itu menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, RT.2/RW.5, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024) yang digelar partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Awalnya, Liliana berkeliling melihat langsung sejumlah warga yang sedang melakukan cek kesehatan. Tak hanya berkeliling, ia juga ngobrol tentang kondisi warga, salah satunya Suyono.

"Kapan terakhir cek kesehatan pak?," tanya Liliana.

"(terakhir cek kesehatan) dari tahun 2021," jawab Suyono.

