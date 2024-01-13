Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bedah Gagasan dan Visi, Mahfud MD Komitmen Jadikan Hukum Panglima untuk Sejahterakan Rakyat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:49 WIB
A
A
A

 

MAKASSAR - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mohammad Mahfud MD menghadiri Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa yang digelar di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (13/1/2024).

Pasangan dari Ganjar Pranowo itu diketahui menjadi Cawapres pertama yang hadir memenuhi undangan Unhas untuk memaparkan gagasan serta visi-misi yang diusung pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura.

"Ada yang bertanya, Indonesia unggul itu melanjutkan program pemerintah yang sekarang atau perubahan? Menurut saya, tidak ada pertentangan. Konsep melanjutkan itu harus mengubah juga, tidak bisa melanjutkan begitu saja. Kami memelihara yang baik dan membangun yang baru kalau ada yang lebih baik," kata Mahfud dalam keterangannya.

Kedatangan Mahfud MD yang disambut baik oleh Rektor Jamaludin Jompa juga membahas komitmennya tentang persoalan hukum. Mahfud juga disambut oleh ribuan mahasiswa yang sengaja hadir untuk mendengarkan pemaparan gagasan serta program unggulan dari Ganjar-Mahfud.

Ia menjelaskan, dirinya bersama Ganjar bakal menjadikan hukum sebagai panglima untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Menjadikan hukum sebagai panglima untuk kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Mahfud juga menyampaikan sejumlah program unggulan seperti KTP Sakti, Bansos Dilanjutkan, Internet Supercepat, Buruh Naik Kelas, hingga 1 desa-1 faskes-1 nakes.

