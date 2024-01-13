Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Jakarta, Bogor, Depok Diprediksi Hujan Siang Hari

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:11 WIB
Waspada! Jakarta, Bogor, Depok Diprediksi Hujan Siang Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok bakal diguyur hujan pada Sabtu (13/1/2024) siang nanti. Hal itu disampaikan melalui melalui website resminya, bmkg.go.id.

Pada Sabtu pagi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan di Kepulauan Seribu diperkirakan dalam kondisi berawan hingga berawan tebal.

Lalu, pada siang hari di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi terjadi hujan ringan, sedangkan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dalam kondisi berawan. Di malam hari wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan di Kepulauan Seribu diperkirakan dalam kondisi berawan hingga berawan tebal.

Lalu di kawasan daerah penyangga Jakarta, yakni Kota Tangerang diperkirakan pada pagi, siang, dan malam hari dalam kondisi berawan. Di kawasan Bekasi cuaca pada pagi, siang, dan malam hari diperkirakan berawan hingga cerah berawan.

Kemudian, di wilayah Depok cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sedangkan di siang dan malam harinya diprediksi terjadi hujan ringan. Lalu, di Kota Bogor cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sedangkan di siang dan malam harinya diprediksi terjadi hujan ringan.

BMKG juga memberikan peringatan dini tentang adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kota Tangerang Selatan. Begitu juga di wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi masyarakat diminta waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada rentang waktu antara sore hingga menjelang malam hari yang dapat terjadi pada skala lokal.

(Arief Setyadi )

      
