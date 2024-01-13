Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor di Leuwisadeng Bogor, Akses Warga Terputus

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |07:52 WIB
Longsor di Leuwisadeng Bogor, Akses Warga Terputus
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tanah longsor terjadi di wilayah Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Longsor disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Dikarenakan hujan deras dengan durasi yang cukup lama mengakibatkan tebingan longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya.

Adapun longsor itu terjadi pada Kamis 11 Januari 2024. Terdapat 3 titik longsor yakni di Kampung Legok Dadap, Sindang Galih dan Legok Inpres.

"Akses jalan lingkungan Kampunh Legok Dadap terputus akibat terbawa longsor," jelasnya.

