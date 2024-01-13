Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wujud Kepedulian Sosial, Barasandi For Ganjar-Mahfud Hadirkan Bazar Sembako Murah

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |09:42 WIB
Wujud Kepedulian Sosial, Barasandi For Ganjar-Mahfud Hadirkan Bazar Sembako Murah
Relawan Ganjar-Mahfud gelar bazar sembako murah (foto: dok ist)
TANGERANG - Barasandi For Ganjar-Mahfud Tangerang, baru-baru ini menggelar bazar amal dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

Acara ini menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga dan mendukung semangat gotong-royong dalam menghadapi tantangan ekonomi bersama. Kegiatan ini juga memberikan nafas lega untuk masyarakat dalam mendukung terciptanya stabilitas harga kebutuhan pokok.

PIC Barasandi For Ganjar-Mahfud Tangerang, Abdur menyampaikan, bahwa kegiatan bazar sembako murah ini sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

"Kita silaturahmi dengan masyarakat dan mengadakan bazar murah memberikan kontribusi positif dan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat," kata Abdur dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Tidak hanya itu, pembeli bazar sembako murah juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengekspresikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024 yang akan datang.

"Harapannya Pak Ganjar calon presiden kita untuk menang di pilpres 2024, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Abdur.

Dengan harapan kesejahteraan masyarakat, Desi, salah satu pembeli sembako murah berterima kasih atas bazar sembako murah yang diadakan.

